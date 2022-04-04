4 Nisan döviz kurları
Döviz kurları yataya yakın bir seyir izliyor. Dolar/TL 14,68, avro/TL ise 16,22 seviyelerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 04.04.2022, 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6850 liradan, avro 16,2290 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 14,6830 liradan alınan dolar 14,6850 liradan satılıyor. 16,2270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2290 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6920 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2070 lira olmuştu.
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parçalı az bulutlu
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