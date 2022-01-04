4 Ocak döviz kurları
Önceki gün 13,0980'den kapanan dolar/TL bu sabah 13,32, kapanışta 14,8580 olan avro/TL ise 15,04 seviyesinde yer aldı.
Altın-Döviz 04.01.2022, 09:16
İstanbul serbest piyasada dolar 13,3200 liradan, avro 15,0400 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,3180 liradan alınan dolar 13,3200 liradan satılıyor. 15,0380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,0400 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,0980 lira, avronun satış fiyatı ise 14,8580 lira olmuştu.
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