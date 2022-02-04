4 Şubat döviz kurları
Önceki gün 13,53 seviyesinde kapanan dolar/TL haftanın son işlem gününde 13,57, kapanışta 15,41 olan avro/TL ise 15,55'te seyrediyor.
Altın-Döviz 04.02.2022, 09:27
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- İstanbul serbest piyasada dolar 13,5710 liradan, avro 15,5550 liradan güne başladı
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 13,5710 liradan, avro 15,5550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5690 liradan alınan dolar 13,5710 liradan satılıyor. 15,5530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5550 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5390 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4120 lira olmuştu.
4
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü