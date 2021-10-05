5 Ekim döviz kurları
Önceki günü 8,8570'ten kapatan dolar/TL 8,86, kapanışta 10,3050 olan avro/TL ise 10,28 seviyelerinde seyrediyor.
Altın-Döviz 05.10.2021, 09:34
İstanbul serbest piyasada dolar 8,8620 liradan, avro 10,2820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,8600 liradan alınan dolar, 8,8620 liradan satılıyor. 10,2800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3050 lira olmuştu.
AA
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