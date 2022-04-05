5 Nisan döviz kurları
Kurlar yatay seyrini sürdürüyor. Dolar/TL yeni günde 14,69, avro/TL ise 16,11 seviyelerinden işlem görüyor.
Altın-Döviz 05.04.2022, 09:32
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6930 liradan, avro 16,1150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6910 liradan alınan dolar 14,6930 liradan satılıyor. 16,1130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,1150 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7030 lira, avronun satış fiyatı ise 16,1550 lira olmuştu.
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