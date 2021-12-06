6 Aralık döviz kurları
Geçen hafta 13,79'dan kapanan dolar/TL 13,72 seviyelerinde, kapanışta 15,56 ola avro/TL ise 15,50'lerde işlem görüyor.
Altın-Döviz 06.12.2021, 09:14
İstanbul serbest piyasada dolar 13,7250 liradan, avro 15,5040 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 13,7230 liradan alınan dolar 13,7250 liradan satılıyor. 15,5020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5040 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7950 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5680 lira olmuştu.
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