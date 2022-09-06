6 Eylül döviz kurları
Önceki gün 18,22'den kapanan dolar/TL yatay seyrini sürdürürken, kapanışta 18,08 olan avro/TL 18,14'e yükseldi.
Altın-Döviz 06.09.2022, 09:11
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2270 liradan, avro 18,1490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,2250 liradan alınan dolar 18,2270 liradan satılıyor. 18,1470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1490 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,2210 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0830 lira olmuştu.
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