7 ayın dibini görüştü! İşte çeyreğin fiyatı

Dün dolar kurundaki toparlanmaya paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 398,5 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün 395 lirayla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, kayıplarını kısmen telafi etti ve saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 397,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 650 lira, Cumhuriyet altını da 2.660 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da bugün Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.760,8 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.774 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

AA