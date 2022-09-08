8 Ağustos 2022 döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2360 liradan, avro 18,2310 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 08.09.2022, 09:05
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2360 liradan, avro 18,2310 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,2340 liradan alınan dolar 18,2360 liradan satılıyor. 18,2290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2310 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,2200 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0710 lira olmuştu.
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