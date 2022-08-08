8 Ağustos döviz kurları
Geçen haftaki kapanışa kıyasla hafif gerileyen dolar/TL 17,94, bir miktar yükselen avro/TL ise 18,28 seviyelerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 08.08.2022, 09:26
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9470 liradan, avro 18,2830 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 17,9450 liradan alınan dolar 17,9470 liradan satılıyor. 18,2810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2830 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 17,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2510 lira olmuştu.
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