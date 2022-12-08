8 Aralık döviz kurları
Önceki gün 18,64'ten kapanan dolar/TL yatay seyrini sürdürürken, kapanışta 19,60 olan avro/TL hafif gerilemeyle 19,58 seviyesine çekildi.
Altın-Döviz 08.12.2022, 09:25
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6420 liradan, avro 19,5820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6400 liradan alınan dolar 18,6420 liradan satılıyor. 19,5800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,5820 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6420 lira, avronun satış fiyatı ise 19,6070 lira olmuştu.
Günün Anketi Tümü