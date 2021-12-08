8 Aralık döviz kurları
Önceki gün 13,65 seviyesinde kapanan dolar/TL yeni günde 13,60, kapanışta 15,33 olan avro/TL ise 15,39'dan işlem görüyor.
Altın-Döviz 08.12.2021, 09:57
İstanbul serbest piyasada dolar 13,6070 liradan, avro 15,3970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,6050 liradan alınan dolar 13,6070 liradan satılıyor. 15,3950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6570 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3370 lira olmuştu.
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