8 Nisan 2022 döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7450 liradan, avro 16,0190 liradan güne merhaba dedi.
Altın-Döviz 08.04.2022, 09:12
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7450 liradan, avro 16,0190 liradan günün açılışını yaptı.
Serbest piyasada 14,7430 liradan alınan dolar 14,7450 liradan satılıyor. 16,0170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,0190 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7430 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0680 lira olmuştu.
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