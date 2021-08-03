Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

3 Ağustos altın bilezik gram fiyatları, hem yatırımcılar hem de hediyelik olarak satın almak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı dün kapanışta 355 seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik ise dün günü 277 ile kapattı. Bu sabah itibariyle 18 ayar altın bilezik gramı 368 ile güne başlarken, 14 ayar altın bilezik ise günü 286 ile açtı. İşte 3 Ağustos altın bilezik gram fiyatları…

22 ayar altın bilezik gram fiyatı

Güne 450,86 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,08 azalışla 450,30'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 443,82 seviyesinde kapattı.

18 ayar altın bilezik gram fiyatı

Güne 368,92 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 368,51'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 355,38 seviyesinde kapattı.

14 ayar altın bilezik gram fiyatı

Güne 286,92 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 286,60'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 277,39 seviyesinde kapattı.

Kaynak: Mynet