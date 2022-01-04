"Altın boğa piyasasına hazırlanıyor"

Altın 2022 yılına son 6 haftanın en sert düşüşüyle başladıktan sonra 1.800 dolar civarına kadar gevşedi. 50 günlük hareketli ortalamasının altına gerileyen değerli metal, 200 günlük hareketli ortalamasını da test etti.

Bloomberg Intelligence Analisti Mike McGlone ise hisse piyasalarının sendelemeye başlamasından sonra altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini belirterek “Altın konsolide olarak boğa piyasasına hazırlanıyor” dedi.

Güvenli liman altın merkez bankalarının salgın dönemi parasal teşviklerini azaltmaya başlamasıyla 2021’i son 6 senedeki en kötü performanslarından biriyle kapattı. En son 2015’te yılı yüzde 10 civarında düşüşle kapatan değerli metal, yatırımcısına 2021’de yüzde 3,64 kaybettirdi.