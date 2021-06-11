Altın bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Haftanın son işlem gününde düşüş eğilimi gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bilindiği üzere iyi bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? 11 Haziran 2021 Cuma anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor. İşte 11 Haziran 2021 Cuma altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 514,99

SATIŞ(TL) 515,09

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 833,00

SATIŞ(TL) 849,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.666,00

SATIŞ(TL) 1.697,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.325,00

SATIŞ(TL) 3.381,00