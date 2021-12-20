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Altın cephesinde neler oluyor: Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşlere göre yatırımcılar altınlarını yönlendiriyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir?

Altın-Döviz 20.12.2021, 09:02
Altın cephesinde neler oluyor: Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı. Hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın haftanın ilk gününde 950 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise 1.801. İşte altın fiyatları güncel takip ekranı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 950,06 Satış: 950,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 1.591,24 Satış: 1.636,10

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.563,88 Satış: 6.764,55

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 3.172,54 Satış: 3.272,20

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.801 Satış: 1.802

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#altın fiyatları
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