Altın cephesinde neler oluyor: Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşlere göre yatırımcılar altınlarını yönlendiriyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir?
Altın-Döviz 20.12.2021, 09:02
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı. Hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın haftanın ilk gününde 950 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise 1.801. İşte altın fiyatları güncel takip ekranı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 950,06 Satış: 950,23
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 1.591,24 Satış: 1.636,10
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.563,88 Satış: 6.764,55
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 3.172,54 Satış: 3.272,20
ONS ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.801 Satış: 1.802
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parçalı az bulutlu
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