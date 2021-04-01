Altın düşüşle başladı! İşte çeyreğin fiyatı
Çeyrek altın 736 lira, cumhuriyet altını 3.008 liradan satılıyor
Altın-Döviz 01.04.2021, 10:52
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 452 liradan işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe karşın ons altının fiyatındaki yükselişin etkisiyle 446-456 lira bandında dalgalanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 452,6 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 451,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 736 lira, cumhuriyet altını da 3.008 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3'lük artışla 1.707 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,6 yükselişle 1.718 dolardan alıcı buluyor.
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