Altın fiyatları bu yılın en yüksek seviyesinde

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve Dolar/TL’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla bu yılın zirvesi olan 530 liraya çıktı.

Dolar kuru ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle Ağustos ayını dar bir fiyat aralığında geçiren gram altın, Eylül ortasından bu yana kademeli bir şekilde yükseliyordu.

Gram altın en son 6 Kasım 2020’de 534 TL ile gün kapanışında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünde küresel altın fiyatları 1.951 dolar seviyesinde bulunuyordu. Dolar/TL ise aynı gün 8,51 seviyesine ulaşmıştı.

Altın fiyatları, ABD enflasyonunun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesiyle hızlı bir yükseliş kaydederek 1.800 doların üzerini gördükten sonra 1.798 dolar civarında seyrediyor.

Geçen hafta cuma günü tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.780 dolara kadar tırmanan ons altın, sonrasında hızlı bir geri çekilme yaşayarak yeniden 1.760 dolara kadar gerilemişti. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan ons altın, hafta başından bu yana yüzde 2’den fazla yükseldi.

Dolar/TL, TCMB’nin faiz indirim kararı toplantısından bu yana kademeli bir şekilde yükselirken TCMB Para Politikası Kurulu üyelerindeki değişiklik sonrası 9,18’i görerek tüm zamanların zirvesini gördü.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 453 baz puana ulaşarak 6 ayın zirvesine tırmanırken Türkiye’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19,81 ile Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

Küresel piyasalarda dolar zayıflarken ABD Hazine tahvil faizleri de düşüyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,2 düşüşle 1.159 seviyesine inerken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,53 civarına geriledi.

BloombergHT