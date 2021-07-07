Altın fiyatları bugün ne kadar?

Yakın dönemde fiyatlardaki yükseliş sonrası yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çeken altın, serbest piyasalarda ufak çaplı da olsa ani iniş çıkışlarını sürdürüyor. Alış veya satış yapacak olanlar, "7 Temmuz gram, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 501,92

SATIŞ(TL) 502,03

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 812,00

SATIŞ(TL) 827,00

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(TL) 1.625,00

SATIŞ(TL) 1.653,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

ALIŞ(TL) 3.245,00

SATIŞ(TL) 3.295,00