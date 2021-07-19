Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları 19 Temmuz Pazartesi günü ne kadar? Hemen belirtelim ki piyasalar bugün saat 12.30'da kapanacak. Yarım günlük sürede ise altın fiyatları güne yukarı yönlü seyirle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika alış-satış tablosu...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 19 Temmuz Pazartesi günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 496 TL alış ve 500 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 19 Temmuz Pazartesi günü saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre 795 lira alış ve 812 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

496,92

497,00

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.811,53

1.811,78

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.180,05

3.240,18

YARIM ALTIN FİYATI

1.585,18

1.625,18

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.180,29

3.240,43

ATA ALTIN FİYATI

3.272,00

3.346,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

273,23

327,94

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

449,64

481,03