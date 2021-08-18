Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Çarşamba gününde hafif yükseliş eğilimi gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bilindiği üzere iyi bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? 18 Ağustos 2021 Çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 485,28

SATIŞ(TL) 485,38

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 789,00

SATIŞ(TL) 801,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.578,00

SATIŞ(TL) 1.604,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.146,00

SATIŞ(TL) 3.195,00