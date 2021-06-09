Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla karışık seyir izlerken gram altın ise dolar/TL ’de bu hafta yaşanan düşüşe rağmen küresel altın fiyatlarının pazartesi günü yükselmesiyle hafta başına göre yatay seyrediyor.

Gram altın 524 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 859 lira, Cumhuriyet altını ise 3.516 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise, şu dakikalarda 1.894 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK GÜN PERŞEMBE

Altında yatırımcılar, yoğun makroekonomik veri takvimi içerisinde perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz oranı odaklandı.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında bir değişiklik beklenmezken uzmanlara göre Başkan Lagarde'ın tahvil alım konusundaki söylemlerinin altın fiyatlarında belirleyici olacak.

Kaynak: NTV