Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin arttığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye başladı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren alış satış fiyatlarında anlık değişimler piyasaları da hareketlendiriyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor yükselişe ulaşan gram altının 500 TL'nin altına düşmesi dikkatlerden kaçmazken altının ile Haziran ayı sonuna doğru izleyeceği grafik araştırılıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamları merak konusu oluyor. Buna göre; Altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Haziran altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 499,86

SATIŞ: 499,97

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 810,00

SATIŞ: 825,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.621,00

SATIŞ: 1.650,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.294,00

SATIŞ: 3.344,00

Yeni Şafak