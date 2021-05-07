Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 16 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde ABD Doları'nın ve ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin gerilemesinin ardından spot altın fiyatı 1.816 dolar direncini kırdı.

Bu sabah 1.822 dolar seviyesine kadar yükselen spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,25 artışla 1.819 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, "Zayıf dolar ve yüzde 1,60'ın altında seyreden 10 yıl vadeli tahvil getirileri altın fiyatında yükseliye yardım etti. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam çok önemli bir nokta. Eğer veriler gerçekten iye gelir ise, Fed'in tahvil alımlarını azaltmayı tartışmaya başlamasının yolu açılabilir" değerlendirmesini yapıyorlar.

1.816 dolar direncini aşan spot altın için en yakın direnç olarak 1.830 dolar seviyesini gösteren analistler, buranın aşılması halinde fiyatın 1.847 dolar seviyesine doğru gidebileceğini vurguluyorlar.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının her dönem gözdesi olan çeyrek altın son dönemdeki yükselişle birlikte bugün 775 liradan alınırken 801 liradan da satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı ise 7 Mayıs 2021 Cuma günü 484 lira seviyelerinde yer alıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde hem alış fiyatında hem de satış fiyatında 3 bin liranın üzerindeki konumunu sağlamlaştıran cumhuriyet altını ise Bigpara’dan alınan son verilere göre bugün 3 bin 84 liradan alınırken 3 bin 194 liradan da satışa sunuluyor.

Kaynak: Dünya / CNN Türk