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Altın fiyatları dip yaptı

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin altın fiyatlarındaki hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ederken altın fiyatları dibi gördü.

Altın-Döviz 10.08.2021, 08:47
Altın fiyatları dip yaptı

Kapalıçarşı altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği bugün de devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel ve canlı rakamları merak ediyor. Son günlerde anlık değişiklikler gözlemlenirken gram altın fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları oldukça hareketlendiriyor. Öte yandan cumhuriyet altını 3 bin 199 lira civarında işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 483,77

SATIŞ(TL) 483,89

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 786,00

SATIŞ(TL) 803,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.571,00

SATIŞ(TL) 1.606,00

10 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.138,00

SATIŞ(TL) 3.199,00

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#altın fiyatları
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