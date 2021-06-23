Altın fiyatları düştü
Yatırımcının güvenli limanı altında son zamanlarda yaşanan hareketlilik yatırımcıyı sürekli olarak altın fiyatlarını takip etmeye itiyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
Altın-Döviz 23.06.2021, 08:49
Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 21 Haziran tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar. Haftanın üçüncü işlem gününde alınan son verilere göre yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar?
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 495,70
SATIŞ(TL) 495,78
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 803,00
SATIŞ(TL) 818,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.606,00
SATIŞ(TL) 1.636,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.206,00
SATIŞ(TL) 3.260,00
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