banner39

Altın fiyatları düştü

Yatırımcının güvenli limanı altında son zamanlarda yaşanan hareketlilik yatırımcıyı sürekli olarak altın fiyatlarını takip etmeye itiyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın-Döviz 23.06.2021, 08:49
Altın fiyatları düştü

Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 21 Haziran tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar. Haftanın üçüncü işlem gününde alınan son verilere göre yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 495,70

SATIŞ(TL) 495,78

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 803,00

SATIŞ(TL) 818,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.606,00

SATIŞ(TL) 1.636,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.206,00

SATIŞ(TL) 3.260,00

banner53
#altın fiyatları #çeyrek altın fiyatları
Yorumlar (0)
22
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?