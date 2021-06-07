Altın fiyatları fırladı

Altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değerini muhafaza ederek başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 525 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürüken başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre 523 lira alış ve 526 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 7 Haziran saat 07.30'da kaydedilen verielre göre 842 lira alış ve 860 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını fiyatları ve diğer altın birim fiyatları ise şu şekilde:

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

526,32

526,43

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.886,60

1.886,98

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.368,46

3.432,31

YARIM ALTIN FİYATI

1.678,97

1.721,42

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.368,46

3.432,31

ATA ALTIN FİYATI

3.449,00

3.540,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

288,12

345,23

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

473,70

506,02