Altın fiyatları güçlü seyrediyor

Dünya ekonomisinin darbe aldığı son zamanlarda, küresel piyasaların sekteye uğrayacağına dair gelişen endişeler ve Asya’nın bir kesiminde kendini gösteren salgın etkileri ile beraber altın fiyatları son üç ayın zirvesine ulaştı. Gram altın yakaladığı ani yükselişin ardından, 500 sınırına tekrar gerilerken, altının ons fiyatı ise 1.875 dolara kadar yükseldi.

Ons altının 50 günlük hareketli ortalaması, ibreyi yukarı çevirerek 100 günlük hareketli ortalamayı kesmeye gidiyor. Böyle bir kesişim, uzmanlar tarafından piyasalarda yükseliş eğiliminin güçleneceği şeklinde yorumlanıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte 500 TL’nin üzerini gören gram altın, dolar kurundaki düşüşün küresel altın fiyatlarındaki yükselişten ağır basmasıyla yeniden 500 TL sınırında işlem görüyor.

Güne 506,76 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,46 artışla 507,99'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Güne 831,40 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,47 artışla 833,53'dan işlem görüyor. Dün en düşük 813,68, en yüksek 825,61 seviyelerini gören Çeyrek Altın, günü 824,24 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN FİYATI

Güne 1.662,79 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,48 artışla 1.667,09'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATI

Güne 3.292,04 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,45 artışla 3.299,79'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.286,87 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN FİYATI

20 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.286,87 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.219,83TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Güne 3.385,87 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,47 artışla 3.394,54'dan işlem görüyor.

ATA ALTINI FİYATI

Güne 3.385,87 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,46 artışla 3.394,00'dan işlem görüyor.

Kaynak: Mynet