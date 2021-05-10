Altın fiyatları

ABD Tarım dışı istihdam verisi Nisan ayında 266 bin olarak gerçekleşirken piyasanın beklentisi istihdamın 1 milyon artacağı yönündeydi. İşsizlik oranı ise 2020'nin Nisan ayından sonra ilk defa yükseliş kaydederek yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmandı.

ABD Hazine tahvili faizi açıklanan veri sonrasında yüzde 1,48 seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yükselerek pazartesi günü yüzde 1,48 seviyesinde bulunuyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi de yeni haftaya yüzde 0,1 yükselişle başladı.

Ons altın geçen haftaya 1.770 dolar civarında başladıkta sonra hafta boyunca dar bir fiyat aralığında seyretmişti. Perşembe günü 1.800 doların üzerine çıkan ons altın, cuma günü açıklanan istihdam verisi sonrasında 1.840 dolar seviyesine kadar tırmanmıştı.

Ons altın, geçen haftayı son 6 ayın en iyi performansıyla kapattıktan sonra yeni haftaya 1.834 dolar civarında yatay bir seyirle başladı.

Geçen haftaya 470 TL civarında başlayan gram altın, dolar/TL’deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyri dengelemesiyle yatay bir seyir izlemişti. Cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden gram altın, 488 TL ile 2021’in zirvesine ulaşmıştı.

Gram altın, geçen haftayı 15 TL’ye yakın yükselişle kapattıktan sonra yeni haftaya 486 TL’de yatay bir seyirle başladı.

BloombergHT