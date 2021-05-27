Altın fiyatları kritik seviyeyi geçti

Büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin altın fiyatları son dönemde milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen vatandaşlar sarı metal üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada ise "27 Mayıs Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi birçok soru yanıt arıyor. Gelen son verilere göre altının gram fiyatı 500 TL'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 516,69

SATIŞ(TL) 516,79

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 830,00

SATIŞ(TL) 851,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.651,00

SATIŞ(TL) 1.701,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.301,00

SATIŞ(TL) 3.390,00