Altın fiyatları ne kadar?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alış ve satış bilgileri bu noktada önemli olurken sarı metal hem iyi bir yatırım aracı hem de hediyelik eşya aracı olarak kullanılıyor. Hem gün içerisinde hem hafta bazında inişli çıkışlı ve hareketli grafiğe sahip olmasından ötürü altın fiyatlarında güncel rakamlar sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sorgulanmaya başlandı. İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları 16 Eylül Perşembe verileri.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 485,91

SATIŞ(TL) 485,99

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 789,00

SATIŞ(TL) 801,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.577,00

SATIŞ(TL) 1.604,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.142,00

SATIŞ(TL) 3.198,00