Yatırımlarını sarı metal üzerinden yapmak isteyenler altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Tam bu noktada Cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları sorgulanıyor. Peki 14 Eylül 2021 Bugün Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 485,66

SATIŞ(TL) 485,73

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 789,00

SATIŞ(TL) 800,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.579,00

SATIŞ(TL) 1.602,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.142,00

SATIŞ(TL) 3.191,00