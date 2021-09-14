Altın fiyatları ne kadar oldu?
Piyasalardaki hareketlilik devam ederken gram altın fiyatının 500 TL’nin altında olması dikkat çekiyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın-Döviz 14.09.2021, 08:52
Yatırımlarını sarı metal üzerinden yapmak isteyenler altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Tam bu noktada Cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları sorgulanıyor. Peki 14 Eylül 2021 Bugün Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 485,66
SATIŞ(TL) 485,73
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 789,00
SATIŞ(TL) 800,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.579,00
SATIŞ(TL) 1.602,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.142,00
SATIŞ(TL) 3.191,00
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