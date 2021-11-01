Kasım ayının ilk gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’da canlı ve güncel rakamlara bakılmadan ise kuyumculara gidilmiyor. Uzman yorumları eşliğinde altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorularına yanıt aranırken altındaki anlık grafik sürekli değişiyor. Yatırımlarını sarı metal üzerinden değerlendirmek isteyenler için gram altın 550 lira, çeyrek altın 874 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım bugün yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 550,21

SATIŞ(TL) 550,30

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 872,00

SATIŞ(TL) 899,00

1 KASIM YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.745,00

SATIŞ(TL) 1.810,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.492,00

SATIŞ(TL) 3.605,00

Yeni Şafak