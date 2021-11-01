Altın fiyatları ne kadar oldu?
Yarım altın, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar anlık olarak araştırılıyor. Bu noktada, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor. Haftalardır inişli çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatları, kritik seviye olan 550 TL bandında bulunuyor. Peki bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL? İşte 1 Kasım 2021 Pazartesi altın fiyatları...
Altın-Döviz 01.11.2021, 08:53
Kasım ayının ilk gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’da canlı ve güncel rakamlara bakılmadan ise kuyumculara gidilmiyor. Uzman yorumları eşliğinde altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorularına yanıt aranırken altındaki anlık grafik sürekli değişiyor. Yatırımlarını sarı metal üzerinden değerlendirmek isteyenler için gram altın 550 lira, çeyrek altın 874 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım bugün yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 550,21
SATIŞ(TL) 550,30
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 872,00
SATIŞ(TL) 899,00
1 KASIM YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.745,00
SATIŞ(TL) 1.810,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.492,00
SATIŞ(TL) 3.605,00
Yeni Şafak
14
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