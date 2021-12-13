Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın alıp satmak için doğru zaman mı? Altın alımı yapılmalı mı? sorularına yanıt arayan vatandaşlar, 6,8 olarak açıklanan ABD enflasyonunun ardından hafta için yapılacak Fed toplantısını merakla bekliyor. İşte altın fiyatları ile ilgili son rakamlar...
Altın-Döviz 13.12.2021, 09:10 13.12.2021, 10:30
Altın fiyatları ile ilgili alış satış verileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Hem hediyelik eşya olarak hem de yatırım aracı olarak kabul edilen sarı metal canlı rakamlar bu noktada merak ediliyor.
Hem gün içerisinde hem de haftalık bazda hareketli bir grafik çizen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın düşer mi yükselir mi? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 795,98
SATIŞ(TL) 796,13
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 1.266,00
SATIŞ(TL) 1.293,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 2.535,00
SATIŞ(TL) 2.595,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 5.066,00
SATIŞ(TL) 5.154,00
12
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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