Altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki düşüş ile birlikte 2021’in ilk iki ayını kayıpla kapatan gram altın, mart ayında küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişi takip ederek, ayı yüzde 10’a yakın yükselişle kapatmıştı.

Nisan ayında da yüzde 1,8 yükseliş kaydeden gram altın, yeni güne de yükselişle başladı. İşte günün altın rakamları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 472,28

SATIŞ: 472,37

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 759,00

SATIŞ: 780,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.510,00

SATIŞ: 1.560,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.108,00

SATIŞ: 3.155,00