Altın fiyatları ne kadar oldu?
Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında son zamanlardaki yükseliş trendi sürüyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
Altın-Döviz 22.04.2021, 08:59
Küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki düşüş ile birlikte 2021’in ilk iki ayını kayıpla kapatan gram altın, mart ayında küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişi takip ederek, ayı yüzde 10’a yakın yükselişle kapatmıştı.
Nisan ayında da yüzde 1,8 yükseliş kaydeden gram altın, yeni güne de yükselişle başladı. İşte günün altın rakamları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 472,28
SATIŞ: 472,37
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ: 759,00
SATIŞ: 780,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.510,00
SATIŞ: 1.560,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.108,00
SATIŞ: 3.155,00
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