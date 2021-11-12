Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor

Son dönemde altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Zirve seviyeleri gören sarı metal, özellikle yatırımcıların gündemindeki yerini alırken sabah saatlerinde gelen veriler doğrultusunda altının gram fiyatı 595 TL’den işlem görüyor. Öte yandan gün içerisinde “12 Kasım Bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve güncel rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 595,46

SATIŞ(TL) 595,56

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 948,00

SATIŞ(TL) 974,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.890,00

SATIŞ(TL) 1.950,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.793,00

SATIŞ(TL) 3.906,00