Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor
Geçtiğimiz hafta haftalık bazda bakıldığında altın fiyatları yatırımcısına kazandırdı. Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 595 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise bin 858 dolar seviyesinde hareket ediyor. 12 Kasım Cuma işte altın fiyatlarında son durum..
Altın-Döviz 12.11.2021, 09:22
Son dönemde altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Zirve seviyeleri gören sarı metal, özellikle yatırımcıların gündemindeki yerini alırken sabah saatlerinde gelen veriler doğrultusunda altının gram fiyatı 595 TL’den işlem görüyor. Öte yandan gün içerisinde “12 Kasım Bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve güncel rakamlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 595,46
SATIŞ(TL) 595,56
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 948,00
SATIŞ(TL) 974,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.890,00
SATIŞ(TL) 1.950,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.793,00
SATIŞ(TL) 3.906,00
9
açık
Günün Anketi Tümü