Altın fiyatları tarihin en yüksek seviyesinde

Altın fiyatlarında 17 Kasım Çarşamba sabahı da hareketlilik sürüyor. Uzun bir süredir devam eden inişli çıkışlı grafiğin ardından alış ve satış verilerinde ivme yükseliyor. Hem hediye amaçlı hem de yatırım amaçlı kullanılan ve sıkça tercih edilen sarı metal güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor.

Peki; 17 Kasım 2021 Çarşamba cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

2021 yılına 739 seviyesinde başlayan çeyrek altın dün 1000 lirayı aştı. 460 lira ile seneye başlayan gram altın ise yine dün yeni bir zirve yaparak 619 seviyesini gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?



ALIŞ(TL) 620,12

SATIŞ(TL) 620,24

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?



ALIŞ(TL) 985,00

SATIŞ(TL) 1.018,00

YARIM ALTIN FİYATI



ALIŞ(TL) 1.973,00

SATIŞ(TL) 2.036,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI



ALIŞ(TL) 3.941,00

SATIŞ(TL) 4.060,00

Son bir haftadır yükseliş trendinde olan altının daha ne kadar yükseleceği ise merak ediliyor.

ALTINDA ŞOK TAHMİN

Fed’in faiz kararı sonrasında altındaki son durumu yorumlayan analistler, altına talebin artabileceğini düşünüyor.

Ayrıca uzmanlar uzun vadede gram altının bin liraya çıkabileceğini söylüyor.

Kaynak: Yeni Şafak