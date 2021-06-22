Altın fiyatları yeniden yükselişte

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumcuya gitmeden önce canlı ve güncel rakamları sorguluyor. Pandemi sürecinden direkt olarak etkilenen sarı metalin Haziran ayı sonuna doğru çizeceği grafik ise merak konusu oluyor. Yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışanlar için 22 Haziran gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 504,43

SATIŞ(TL) 504,53

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 817,00

SATIŞ(TL) 832,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.637,00

SATIŞ(TL) 1.668,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.262,00

SATIŞ(TL) 3.316,00