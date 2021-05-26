Altın fiyatları yükselişe geçti

Piyasaların üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Yatırımcılar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcunu yolunu tutmazken Kapalıçarşı'dan gelen alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Alım satım yapmak isteyen kişilerin son durumunu yakından takip ettiği 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte son rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 517,77

SATIŞ: 517,86

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 831,00

SATIŞ: 851,00r

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.652,00

SATIŞ: 1.703,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.394,00

SATIŞ: 3.445,00

Yeni Şafak