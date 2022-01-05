Altın fiyatları yükselişe geçti

Altının düşüş yaşamasında etkili olan ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış bugün yerini sakin bir seyre bıraktı ve altın da bugün kayıplarını telafi ediyor.

Bu akşam açıklanacak FOMC tutanaklarında Mart ayında tahvil kısıtlamanın bitmesiyle yıl içi ilk faiz artışının sinyalinin verilmesi bekleniyor. Piyasalar Mayıs ayında ilk faiz artışının yapılmasını beklerken bu sürece kadar enflasyondaki değişim belirleyici olacak.

Ons altın denge bölgesini 1.800 dolar civarına taşırken son haftalardaki yükseliş atakları 1.835 dolar yakınında ivme kaybediyor. Haziran ayında Fed'in şahin tarafa geçmesi ile düşen ons fiyatında uzun süre 1.835 dolar direnci korundu, fakat Kasım ayında fiyat 1.877 dolara hızlı bir yükseliş yaşadı. Bu yükselişin düşüşü de aynı hızda olurken ortalama işlem bölgesi 1.800 dolar civarında oldu. Dolayısıyla gelecek alımlarda direnç noktası yakından izleniyor.

Onsta 1.800 dolar civarı, USD/TRY kurunda da 13,50 yakınındaki seyirle beraber gram altın bu hafta 790 TL yakınında işlem görüyor. Tarihi zirve sonrası hareketlerde 820 TL en yakın direnç olarak görülüyor.

Bugün serbest piyasada altın satış fiyatları şöyle:

Çeyrek altın: 1.295 TL

Yarım altın: 2.594 TL

Cumhuriyet altını: 5.171 TL

Beşli ziynet altın: 26.018 TL

Investing