Altın fiyatları yükselişe geçti
Yeni yıla düşüşle başlayan ons altın, önceki gün bin 798 dolar seviyesine geriledikten sonra gelen tepki alımlarıyla kapanışı yüksekten yaptı. Altının onsu bugün bin 820 dolar seviyesini aştı.
Altının düşüş yaşamasında etkili olan ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış bugün yerini sakin bir seyre bıraktı ve altın da bugün kayıplarını telafi ediyor.
Bu akşam açıklanacak FOMC tutanaklarında Mart ayında tahvil kısıtlamanın bitmesiyle yıl içi ilk faiz artışının sinyalinin verilmesi bekleniyor. Piyasalar Mayıs ayında ilk faiz artışının yapılmasını beklerken bu sürece kadar enflasyondaki değişim belirleyici olacak.
Ons altın denge bölgesini 1.800 dolar civarına taşırken son haftalardaki yükseliş atakları 1.835 dolar yakınında ivme kaybediyor. Haziran ayında Fed'in şahin tarafa geçmesi ile düşen ons fiyatında uzun süre 1.835 dolar direnci korundu, fakat Kasım ayında fiyat 1.877 dolara hızlı bir yükseliş yaşadı. Bu yükselişin düşüşü de aynı hızda olurken ortalama işlem bölgesi 1.800 dolar civarında oldu. Dolayısıyla gelecek alımlarda direnç noktası yakından izleniyor.
Onsta 1.800 dolar civarı, USD/TRY kurunda da 13,50 yakınındaki seyirle beraber gram altın bu hafta 790 TL yakınında işlem görüyor. Tarihi zirve sonrası hareketlerde 820 TL en yakın direnç olarak görülüyor.
Bugün serbest piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Çeyrek altın: 1.295 TL
Yarım altın: 2.594 TL
Cumhuriyet altını: 5.171 TL
Beşli ziynet altın: 26.018 TL
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