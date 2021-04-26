Altın fiyatları yükselişe geçti

Yeni haftayla beraber altın fiyatlarının nasıl bir yol izleyeceği küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Bugün serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilerde gram altın fiyatının 481 TL ile yeniden yükselişe geçtiği gözlemleniyor. Anlık olarak alış ve satış fiyatlarında yaşanan gelişmeler ise "26 Nisan bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ile gündeme taşınıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 481,74

SATIŞ: 481,78

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 770,00

SATIŞ: 788,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.530,00

SATIŞ: 1.576,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.144,00

SATIŞ: 3.192,00