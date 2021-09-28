Altın fiyatları yükseliyor
Vatandaşlar 28 Eylül Salı bugün Cumhuriyet altını, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum
Altın-Döviz 28.09.2021, 08:55
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili rakamlar merak ediliyor. Hem hediye amaçlı hem de yatırım amacıyla kullanılan sarı metal alış ve satış verileri araştırılırken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. İşte altın fiyatları alış ve satış verileri 28 Eylül 2021 Salı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 496,44
SATIŞ(TL) 496,53
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 806,00
SATIŞ(TL) 818,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.613,00
SATIŞ(TL) 1.637,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.211,00
SATIŞ(TL) 3.262,00
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