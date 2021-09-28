Altın fiyatları yükseliyor

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili rakamlar merak ediliyor. Hem hediye amaçlı hem de yatırım amacıyla kullanılan sarı metal alış ve satış verileri araştırılırken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. İşte altın fiyatları alış ve satış verileri 28 Eylül 2021 Salı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 496,44

SATIŞ(TL) 496,53

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 806,00

SATIŞ(TL) 818,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.613,00

SATIŞ(TL) 1.637,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.211,00

SATIŞ(TL) 3.262,00