Altın fiyatları zirveye ilerliyor

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her gün güncel olarak veriler yenilenirken binlerce vatandaş hâlihazırda altın fiyatlarını en iyi yatırım aracı olarak görüyor. Son haftalarda altının alış ve satış fiyatlarında ise ciddi hareketlilik yaşanıyor. Bu durum altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusuna neden oldu. İşte son dakika altın rakamları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 526,63

SATIŞ: 526,73

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 842,00

SATIŞ: 868,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.674,00

SATIŞ: 1.736,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.450,00

SATIŞ: 3.502,00

Yeni Şafak