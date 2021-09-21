Altın fiyatlarında hareketlilik

21 Eylül Salı haftanın ikinci gününde altın fiyatlarının durumu merak ediliyor. Altın bugün an itibarıyla kırmızı renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 490 TL'de olan gram altın fiyatlarının yükselişe geçip geçmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 21 Eylül 2021 Salı gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 21 Eylül altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 490,76

SATIŞ(TL) 490,86

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 797,00

SATIŞ(TL) 810,00

21 EYLÜL YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.594,00

SATIŞ(TL) 1.621,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.174,00

SATIŞ(TL) 3.228,00