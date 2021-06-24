Altın fiyatlarında hareketlilik

Altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelmeye devam ediyor. Son haftalarda oldukça hareketli bir grafik içerisinde bulunan altın, son birkaç gün içinde düşüş yaşadı. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 494 liradan işlem görüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 494,75

SATIŞ(TL) 494,83

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 801,00

SATIŞ(TL) 816,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.603,00

SATIŞ(TL) 1.632,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.199,00

SATIŞ(TL) 3.251,00