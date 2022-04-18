Altın fiyatlarında sert yükseliş

Ons altın, haftaya hızlı yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftayı 1.973 dolardan kapatan altın, bugün 1.990 dolara çıkarak 11 Mart sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Günlük %1’e yakın yükselişte AB’nin Rusya’ya enerji yaptırımı uygulayabilme olasılığının artması ve küresel enflasyonun yükselmeye devam edeceği beklentisi etkili oluyor.

Artan tahvil faizlerine karşın altında yaşanan sınırlı düşüş geçen hafta yerini yükselişe bırakmıştı. Geçen haftaki yükselişte ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyada artan enflasyon etkili oldu. Bu hafta ise AB’nin Rusya’ya doğal gaz ve petrol yaptırımı uygulayabilme ihtimalinin artması güvenli limanı yeniden canlandırdı. AB üzerinde Rusya’ya olan yaptırımların artırılmasına dair baskılar oldukça fazla, fakat şimdiye kadar ertelenen bu yöndeki yaptırımların artık uygulanmasına dair söylemler artarken bu kararın ekonomik sonuçlarının ağırlığı göze alınamayabilir.

Piyasalar AB ve Rusya arasında yükselen tansiyona karşın güvenli varlık olan altına talebi artırdı. Fiyat bugün son 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Taraflardan gelecek açıklamalara bağlı yükselişin devamında 2.000 dolar yeni seviye olarak en yakın direnç şeklinde izlenirken 10 Mart zirvesi olan 2.010 dolar yeni rekor olasılığın eşiği olarak takip ediliyor.

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