Altın fiyatlarında son durum

Geçen haftanın son işlem gününde, dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 985,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 989 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.622 lira, Cumhuriyet altını da 6.628 liradan satılıyor.

Cuma günü, yüzde 0,5 artışla günü 1.727,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.726 dolardan işlem görüyor.

Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararına odaklandığını söyledi.

Piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğinin tahmin edildiğini aktaran analistler, eylül toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 22 yıldan bu yana ilk kez 21 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark ise Mart 2020'den bu yana ilk kez 41 baz puana indi. Söz konusu iki varlık arasındaki getiri farkı resesyon indikatörü olarak Fed tarafından oldukça yakından takip ediliyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.