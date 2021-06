Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği an be an takip ediliyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalin canlı ve güncel rakamları merak konusu oluyor. Vatandaşlar altındaki son durum için canlı rakamları araştırıyor. 15 Haziran 2021 cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 507,54

SATIŞ(TL) 507,65

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 820,00

SATIŞ(TL) 835,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.639,00

SATIŞ(TL) 1.671,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.277,00

SATIŞ(TL) 3.330,00

Yeni Şafak