Altın fiyatlarında son durum
Yatırımcının güvenli olarak gördüğü sarı metalde son durum merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
Altın-Döviz 15.06.2021, 09:17
Altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği an be an takip ediliyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalin canlı ve güncel rakamları merak konusu oluyor. Vatandaşlar altındaki son durum için canlı rakamları araştırıyor. 15 Haziran 2021 cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 507,54
SATIŞ(TL) 507,65
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 820,00
SATIŞ(TL) 835,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.639,00
SATIŞ(TL) 1.671,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.277,00
SATIŞ(TL) 3.330,00
Yeni Şafak
16
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü