Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları 15 Temmuz Perşembe gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel fiyat tablosunu haberimizde derledik. İşte 15 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 15 Temmuz Perşembe günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 501 TL alış ve 505 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 15 Temmuz Perşembe günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 806 TL alış ve 824 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

504,34

504,44

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.817,65

1.817,96

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.227,80

3.288,95

YARIM ALTIN FİYATI

1.608,85

1.649,52

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.227,80

3.288,95

ATA ALTIN FİYATI

3.309,00

3.373,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

276,37

331,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

454,71

486,30